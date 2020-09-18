АПМ-ПРОМ

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Изготовление и покраска металлоконструкций в СПб и Лен. области

с доставкой и монтажём по цене на 15% ниже рынка

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    Хиты продаж
    −25% Навес автомобильный двухскатный ДАН-007 ХТ Навесы автомобильные
    • Ширина навеса: от 2 м до 6 м
    • Длина навеса: от 2 м до 8 м
    • Опорные столбы: профильная труба 80х80 мм
    3900 ₽
    −20% Навес арочный НПА01 Навесы
    • Габариты: Д2000мм х Ш2500мм х В2500мм
    • Опорные столбы: профильная труба 40х40 мм
    • Каркас: профильная труба 30х30 мм
    70000 ₽
    −20% ОСТ 15-00 Заборные ограждения
    • Размер: 2800х1800 мм
    • Вес: 23 кг
    5560 ₽
    −50% Беседка «Шатер» Кованые беседки
    • Размер: 3000х3000х2800 мм
    • Вес: 80 кг
    15290 ₽
    −50% Ворота «Садовые» Ворота распашные
    • Размер: 3096х2100 мм
    • Вес: 41,34 кг
    7850 ₽
    −20% Откатные ворота металлические 4 х 2 м. «СТАНДАРТ» Ворота откатные
    • Ширина ворот: 4 метра
    • Высота ворот: 2 метра
    • Каркас трубы сечения: 60х30 мм
    25900 ₽
    Узнайте стоимость Вашего заказа за 5 минут

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      О компании
      О компании
      Производственная мастерская «АПМ-ПРОМ»

      Производственная мастерская «АПМ-ПРОМ» специализируется на изготовлении, обработке и покраске порошковой краской металлоконструкций по выгодной цене. В штате опытные инженеры, проектировщики и дизайнеры. Воплотим в жизнь любые ваши задумки!

      Наши преимущества
      9

      более 9 лет в сфере металлообработки

      15

      цена на 15% ниже конкурентов

      24

      производство работает в 2 смены, 24/7

      Наши услуги
      Малые архитектурные формы (МАФ)

      МАФ изготовление

      • Лестницы
      • Навесы
      • Козырьки
      • Оградки
      • Ворота откатные и распашные
      • Калитки
      • Ограждения лестниц, балконов
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      Металлоконструкции

      Изготовление металлоконструкций

      • Строительные конструкции
      • Закладные детали
      • Металлокаркасы
      • Фермы
      • Технические и пожарные лестницы
      • Антресоли
      • Металлоконструкции для стоянок и остановок
      • Колесоотбойники
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      • Рекламные конструкции
      • Технологические металлоконструкции
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      Порошковая покраска

      Порошковая покраска

      • Металл
      • Листовой металл
      • Профиль
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      • Водосток
      • Мелкие изделия
      • Мебель
      • Велосипеды
      • Авто и мото диски
      • Тренажеры
      • Двери
      • Суппорта
      • Мелкие изделия
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        Наши работы
        Ворота распашныеВорота распашные
        Кованая беседкаКованая беседка
        Мостик узорныйМостик узорный
        Заборные огражденияЗаборные ограждения
        КалиткаКалитка
        ПерилаПерила
        Отзывы клиентов
        Сергей
        Сергей г. Санкт-Петербург

        Компания "АПМ-ПРОМ" отлично справилась с задачей, заказывали у них кованый забор. Все точно рассчитали, спроектировали и сдали наш объект точно и в срок. Особенная благодарность Алексею, он сразу определил тот тип забора который нам точно подошел. Работали по безналу и договору. Претензий нет.

        Сергей
        Сергей г. Сосновый Бор

        Хочу оставить хороший отзыв о данной организации. Мне строили хозблок на моей даче для хранения инструмента. Очень вежливые работники, быстро приехали, быстро построили, без задержек и очень дешево, в отличии от других фирм. Теперь буду всем соседям вас рекомендовать.

        Алла
        Алла г. Выборг

        Обращались с эксклюзивным заказом, авангардной стойкой ресепшн для салона красоты. Качество выполнения работы очень порадовало, компания не боится работать над нестандартными проектам и к работе подходит со всей серьёзностью. Идея дизайнера получила точную реализацию, мы как заказчики очень рады итогу. Получилось эксклюзивно, красиво, практично.

        Денис
        Денис ООО Тасмо, г. Санкт-Петербург

        Хочу выразить благодарность руководству компании АПМ, в лице Петрова А.Д., наше предприятие делает заказы на металлопрокат у вашего предприятия уже несколько лет, всегда радует соответствие закупаемого товара, цена и главное подход к клиенту. Заказы всегда изготавливаются в срок и в нужном количестве. В общем рекомендую.

        Евгений
        Евгений г. Выборг

        Для своего магазина в городе Выборг заказал быстровозводимую пристройку на заводе компании АПМ. Заказ приняли без проволочек, определили сроки изготовления и монтажа, а также стоимость, которая меня удовлетворила полностью. Пока я получал разрешение на строительство, все конструкции были изготовлены в срок. А сроки монтажа совсем удивили: все работы закончили за 3 дня. Молодцы. Спасибо руководству и коллективу компании АПМ за оперативность.

        Контактная информация
        Позвоните нам или отправьте сообщение
        Отдел продаж
        +7 (965) 788-07-19
        WhatsApp, Viber
        +7 (921) 642-41-68
        Лен. область, г.п. Виллози, Гатчинское шоссе, д.13
        Эл. почта:
        kengp102@yandex.ru
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          Изготовление и покраска металлоконструкций в СПб и Лен. области

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