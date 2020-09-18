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Производственная мастерская «АПМ-ПРОМ» специализируется на изготовлении, обработке и покраске порошковой краской металлоконструкций по выгодной цене. В штате опытные инженеры, проектировщики и дизайнеры. Воплотим в жизнь любые ваши задумки!
более 9 лет в сфере металлообработки
цена на 15% ниже конкурентов
производство работает в 2 смены, 24/7
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Компания "АПМ-ПРОМ" отлично справилась с задачей, заказывали у них кованый забор. Все точно рассчитали, спроектировали и сдали наш объект точно и в срок. Особенная благодарность Алексею, он сразу определил тот тип забора который нам точно подошел. Работали по безналу и договору. Претензий нет.
Хочу оставить хороший отзыв о данной организации. Мне строили хозблок на моей даче для хранения инструмента. Очень вежливые работники, быстро приехали, быстро построили, без задержек и очень дешево, в отличии от других фирм. Теперь буду всем соседям вас рекомендовать.
Обращались с эксклюзивным заказом, авангардной стойкой ресепшн для салона красоты. Качество выполнения работы очень порадовало, компания не боится работать над нестандартными проектам и к работе подходит со всей серьёзностью. Идея дизайнера получила точную реализацию, мы как заказчики очень рады итогу. Получилось эксклюзивно, красиво, практично.
Хочу выразить благодарность руководству компании АПМ, в лице Петрова А.Д., наше предприятие делает заказы на металлопрокат у вашего предприятия уже несколько лет, всегда радует соответствие закупаемого товара, цена и главное подход к клиенту. Заказы всегда изготавливаются в срок и в нужном количестве. В общем рекомендую.
Для своего магазина в городе Выборг заказал быстровозводимую пристройку на заводе компании АПМ. Заказ приняли без проволочек, определили сроки изготовления и монтажа, а также стоимость, которая меня удовлетворила полностью. Пока я получал разрешение на строительство, все конструкции были изготовлены в срок. А сроки монтажа совсем удивили: все работы закончили за 3 дня. Молодцы. Спасибо руководству и коллективу компании АПМ за оперативность.
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