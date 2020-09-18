Отзывы клиентов

Сергей г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Компания "АПМ-ПРОМ" отлично справилась с задачей, заказывали у них кованый забор. Все точно рассчитали, спроектировали и сдали наш объект точно и в срок. Особенная благодарность Алексею, он сразу определил тот тип забора который нам точно подошел. Работали по безналу и договору. Претензий нет.

Сергей г. Сосновый Бор г. Сосновый Бор Хочу оставить хороший отзыв о данной организации. Мне строили хозблок на моей даче для хранения инструмента. Очень вежливые работники, быстро приехали, быстро построили, без задержек и очень дешево, в отличии от других фирм. Теперь буду всем соседям вас рекомендовать.

Алла г. Выборг г. Выборг Обращались с эксклюзивным заказом, авангардной стойкой ресепшн для салона красоты. Качество выполнения работы очень порадовало, компания не боится работать над нестандартными проектам и к работе подходит со всей серьёзностью. Идея дизайнера получила точную реализацию, мы как заказчики очень рады итогу. Получилось эксклюзивно, красиво, практично.

Денис ООО Тасмо, г. Санкт-Петербург ООО Тасмо, г. Санкт-Петербург Хочу выразить благодарность руководству компании АПМ, в лице Петрова А.Д., наше предприятие делает заказы на металлопрокат у вашего предприятия уже несколько лет, всегда радует соответствие закупаемого товара, цена и главное подход к клиенту. Заказы всегда изготавливаются в срок и в нужном количестве. В общем рекомендую.